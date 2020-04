La macabra e affascinante serie tv targata Netflix, ci ha coinvolti in un salto verso un universo parallelo dove il diavolo (Lucifer) è sceso sulla Terra ed è persino innamorato di una donna non suscettibile al suo potere. Il protagonista infatti è in grado di tirare fuori dalle persone tutta la verità che non hanno mai detto e nessuna di queste ne è immune, tranne una. Il nome della donna in questione è Chloe.

Fortunatamente la serie si rinnoverà con Lucifer 5 ma non sappiamo con certezza se i nuovi episodi arriveranno esattamente per la fine di maggio. La cosa certa è che la quinta parte si farà. Lo ha confermato la stessa piattaforma che si è presa cura della serie quando questa è stata “abbandonata” dallo streaming di Fox. La notizia è arrivata su tutti i canali social come Instagram, Facebook e Twitter.

Lucifer 5: la tanto attesa notizia sul rinnovo della serie tv

Tra le molteplici e vastissime tesi è stato ipotizzato che Lucifer 5 sarà l’ultima stagione di un lungo passato. La sensazione che questo possa essere un addio all’amata serie che ha tenuti incollati alla tv moltissimi spettatori, è nata dai suoi stessi fan. Ovviamente però non sono informazioni certe.

Secondo alcuni calcoli Lucifer non ci deluderà nemmeno stavolta. Il produttore Tom Kapinos ha voluto ribaltare la trama: Lucifero stanco di rimanere nell’Inferno ha deciso di trasferirsi a Los Angeles con la socia Mazikeen per poi aprirsi un night club.

Voci di corridoio dicono che Lucifer 5 sarà suddiviso in due parti: 15 episodi ciascuna della durata di 40 minuti. Verranno inoltre pubblicate nello stesso anno ma in mesi diversi.

In conclusione, si dice che il titolo della prima puntata (scoperto dai fan più accaniti) sarà “Really Sad Devil Guy”.