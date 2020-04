Negli ultimi anni il mondo della messaggistica istantanea è stato completamente stravolto da Whatsapp e Telegram che, di fatto, dominano da tempo l’intero settore. Ad oggi, quindi, le due applicazioni, offerte rispettivamente da Facebook e Telegram LLC, hanno raggiunto quota 6 miliardi di download su tutti i principali store, attestandosi quindi come le app più scaricate di sempre. A quanto pare, però, Google è pronta a stravolgere gli attuali equilibri con i nuovi SMS 2.0 che, di fatto, hanno tutte le carte in regola per rubare la leadership di Whatsapp e Telegram. Scopriamo di seguito cosa sono e come funzionano i nuovi SMS.

SMS 2.0: ecco tutti i dettagli sui nuovi messaggi di Google

Nonostante non siano ancora attivi ufficialmente, i nuovi SMS 2.0 di Google, sono già disponibili da diverso tempo attraverso l’applicazione “Messaggi”, scaricabile gratuitamente dal Play Store. Gli SMS 2.0, come suggerisce il nome, sono quindi un’evoluzione dei classici SMS a 165 caratteri che, di fatto, introducono le seguenti novità:

Permettono di condividere contenuti multimediali come emoji, GIF, adesivi, ma anche immagini, video e messaggi vocali;

contenuti multimediali come emoji, GIF, adesivi, ma anche immagini, video e messaggi vocali; E’ possibile creare delle chat di gruppo in cui si possono invitare un numero illimitato di utenti;

in cui si possono invitare un numero illimitato di utenti; Gli utenti possono condividere la propria posizione o, nel caso, posizioni diverse;

o, nel caso, posizioni diverse; E’ possibile attivare l’opzione che permette di visualizzare chi sta digitando ;

; Se il messaggio da voi inviato viene visualizzato riceverete una notifica e viceversa;

e viceversa; E’ possibile cercare all’interno delle chat qualsiasi contenuto condiviso in precedenza.

A differenza di quanto ipotizzato negli ultimi mesi, però, anche gli SMS 2.0 avranno bisogno di una connessione ad internet per poter essere utilizzati. Scopriamo quindi di seguito come iniziare ad utilizzarli.

Ecco come attivare in anteprima i nuovi SMS 2.0

Se siete interessati ai nuovi SMS 2.0 offerti da Google, ecco di seguito i passaggi da seguire per poterli attivare: