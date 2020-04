Purtroppo se ne parla ancora poco ma se l’Italia sta gradualmente (e forse frettolosamente) riaprendo le attività economiche del paese è per paura dello spauracchio default. Gli Stati dell’Unione Europea prima o poi dovranno far fronte a una crisi di liquidità per sostenere le proprie economie a causa della riduzione massiva del versamento delle imposte dirette e indirette da parte dei cittadini.

In più, gli Stati stanno fronteggiando l’emergenza Coronavirus spendendo molti dei fondi destinati alla manovra finanziaria e per questo, senza troppi allarmismi, un possibile default del nostro Paese è qualcosa da considerare. Ma noi cittadini dobbiamo prima di tutto guardare i nostri interessi e proteggere il capitale che abbiamo in banca. Vediamo come procedere.