In concomitanza con la presentazione al mondo del nuovo smartphone Honor 9X Pro, il primo senza servizi Google, ovvero con integrati gli Huawei Mobile Services, ecco arrivare anche un completo restyling dell’e-commerce ufficiale, gli utenti potranno d’ora in poi acquistare da casa su HiHonor.

Il brand in sei anni ha subito una crescita a dir poco esponenziale, nei mercati esteri nel solo 2019 le spedizioni nei primi trimestri sono aumentate del 21%, crescendo addirittura del 497,4% per quanto riguarda il mondo del wearable. Dato il grandissimo successo riscontrato dall’e-commerce in Russia e Cina (nei cui paesi Honor si trova nella top 5 dei venditori), l’azienda ha deciso di portare la stessa filosofia ufficialmente anche in Italia con HiHonor; prima approdato in Olanda, Francia e Germania, il meccanismo vuole essere completamente rinnovato ed innovativo, con offerte, prodotti in esclusiva ed un’assistenza post-vendita quasi senza precedenti.

L’obiettivo di Honor è di consolidare il posizionamento come e-brand maggiormente amato dalla GenZ, nell’ottica di restare sempre connessi con i fan ed i clienti.

Honor lancia il proprio e-commerce ufficiale

A partire da oggi si potranno acquistare i migliori smartphone dell’azienda a prezzi convenienti, nello specifico le offerte attive sono le seguenti:

Honor 9X Pro – l’ultimo arrivato, può essere acquistato al prezzo di 199,90 euro al posto di 249,90 euro, con uno sconto finale pari a 50 euro .

– l’ultimo arrivato, può essere acquistato al prezzo di al posto di 249,90 euro, con uno sconto finale pari a . Honor 20e – lo smartphone entry level è disponibile a 179,90 euro , ma coloro che lo acquisteranno il 18/19 aprile lo pagheranno 149,90 euro, mentre tra il 20 e il 23 aprile si fermerà a 159,90 euro .

20e – lo smartphone entry level è disponibile a , ma coloro che lo acquisteranno il 18/19 aprile lo pagheranno 149,90 euro, mentre tra il 20 e il 23 aprile si fermerà a . MagicWatch 2 – best buy assoluto può essere acquistato con una spesa finale di 159,90 euro al posto di 179,90 euro.

2 – best buy assoluto può essere acquistato con una spesa finale di al posto di 179,90 euro. Honor 20 e 20 Pro – in vendita rispettivamente a 269,90 euro e 369,90 euro, per finire con Honor 20 Liet a 179 euro.

Gli utenti potranno anche acquistare nuovi prodotti non presenti sul mercato italiano, come Honor Band 5 Sport a 24,90 euro, Honor Sport Pro a 39,95 euro, Mini Speaker a 24.90 euro o bluetooth earphone a soli 29,90 euro. La spedizione è sempre gratuita per gli ordini superiori ai 39,90 euro, i resi sono gratis nei primi 24 giorni d’acquisto.

Qui il collegamento allo store ufficiale.