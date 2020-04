Il social network Facebook ha recentemente rilasciato una nuova applicazione sperimentale, che permette a tutti i possessori di Apple Watch di utilizzare Messenger senza utilizzare il proprio telefono.

L’applicazione in questione di chiama Kit, acronimo di Keep in Touch, ed è stata sviluppata dal team NPE di Menlo Park. Quest’ultimo ha il compito di sviluppare e progettare nuove esperienze ed applicazioni. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Facebook lancia un’applicazione dove poter vedere le notifiche Messenger su iWatch

Secondo la descrizione che ci fornisce l’App Store, l’utente dovrebbe effettuare la scansione di un codice QR o inserire un codice di accesso su fb.com/devices per poter accedere al kit. In seguito è possibile scambiarsi messaggi con alcuni contatti selezionati, sfruttando il servizio di messaggistica istantanea fornito dalla piattaforma. Sarà ovviamente l’utente a selezionare i contatti Messenger con cui desidera rimanere in contatto.

L’applicazione permette di inviare con un solo tocco messaggi, registrazioni vocali ed emoji, di condividere la posizione, dettare il messaggio o utilizzare la funzione di scrittura a mano Scribble. Ovviamente è scontato dire che è anche possibile ricevere, rispondere alle notifiche e leggere tutti i messaggi ricevuti. L’applicazione Messenger è già supportata da iWatch, ma nonostante questo l’idea base di Kit è quella di permettere agli utenti di rimanere in contatto con le persone strette, senza dover per forza utilizzare il proprio iPhone.

Allo stesso tempo è in grado di offrire un’interfaccia semplice e adatta alle piccole dimensioni di iWatch. Facebook Kit è disponibile all’interno dell’App Store solamente per Apple Watch. Infine ricordiamo che trattandosi di un’applicazione ancora in fase sperimentale, le caratteristiche potrebbero cambiare nel tempo o potrebbe essere abbandonata se gli utenti non ne dovessero trovare utilità.