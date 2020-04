Per gli amanti della natura e dell’aria tra i capelli che dona quel senso di libertà mentre si è in sella ad una bicicletta, ecco un articolo molto interessante. Seguendo tali indicazioni sarà possibile avere un veicolo a due ruote elettrico ed eco sostenibile gratis, anzichè del costo di 1500 euro.

Bici elettrica: l’idea della Legge di Bilancio 2020 combatte contro l’inquinamento

Con la nuova Legge di Bilancio 2020 ora è possibile rottamare la propria auto passando ai trasporti di tipo elettrico. Perché è stata presa questa decisione? Fortunatamente ad oggi si dà molta più importanza all’ambiente, ed ecco che nasce un nuovo modo di salvaguardarlo. Grazie a tale idea le emissioni inquinanti da CO2 e microparticelle vengono limitate e ridotte. In che modo? Il Decreto ha dichiarato che vi saranno degli sconti speciali sull’acquisto delle eBike per chi decidesse di aderire.

La rottamazione, che deve avvenire entro 31 Dicembre del 2021, racchiude tutte quelle vecchie auto inquinanti di classe EURO 3 inclusa. Stessa discorso è valido per i motoveicoli o ciclomotori fino ad Euro 2 o Euro 3 (per moto a 3 tempi). Il primo caso prevede uno sconto di 1500 euro mentre per il secondo, sono 500 euro.

Il premio finale arriverà sottoforma di voucher da spendere per l’acquisto della rinomata bici elettrica tramite i rivenditori che aderiscono all’iniziativa. Se invece non la si desiderasse, è possibile ottenere un abbonamento per mezzi pubblici (riservato però ai residenti nelle aree considerate a rischio ambientale come Campania, Lazio, Liguria, Piemonte, Puglia, Sicilia, Lombardia, Umbria, Veneto e Toscana). Altrimenti è previsto anche per i servizi di sharing.