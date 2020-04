Come da prassi, anche per il mese di Aprile, Sony Interactive Entertainment ha deciso di regalare due fantastici giochi a tutti gli utenti che sono in possesso di un abbonamento PS Plus.

Prima di scoprire quali sono i titoli che possono essere scaricati gratuitamente sulla propria console per questo mese, ricordiamo che è ancora possibile riscattare i giochi gratuiti di Marzo, che resteranno disponibili ancora per qualche giorno. Questi sono: Shadow of the Colossus, il remake del grande classico di Fumito Ueda, pubblicato in origine per PlayStation 2 e poi rimasterizzato per PlayStation 3; e Sonic Forces, uno dei più recenti capitoli della serie Sonic pubblicato da SEGA.

PS Plus, ecco i giochi gratuiti di Aprile

Per il mese di Aprile, Sony ha deciso di rendere disponibili al download gratuito due grandi titoli: Uncharted 4 – Fine di un Ladro, e DiRT Rally 2.0. Sarà possibile scaricare entrambi i giochi a partire da Martedì 7 Aprile.

Uncharted 4 – Fine di un Ladro è l’ultimo capitolo della saga con protagonista Nathan Drake. “Ogni tesoro ha il suo prezzo. Costretto a rientrare nel giro criminale che aveva abbandonato, Nathan Drake dovrà chiedersi quanto sia disposto a sacrificare per l’amore dei suoi cari. Dai la caccia a un tesoro perduto insieme a Drake, Sam, Elena e Sully in un epico viaggio intorno al globo tra isole tropicali, città brulicanti di vita e montagne innevate“.

DiRT Rally 2.0 è un videogioco di guida rallistico pubblicato dalla Codemasters. “DiRT Rally 2.0 ti sfida a percorrere una selezione di iconici tracciati da rally in giro per il mondo, con i più potenti veicoli fuoristrada mai creati, sapendo che il più piccolo errore potrebbe porre fine alla tua tappa“.