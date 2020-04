Il volantino Comet prova ad aiutare gli utenti ad acquistare nuovi dispositivi di tecnologia generale, offrendo nel contempo un risparmio notevole su ogni singolo prodotto scelto, in aggiunta ovviamente alla possibilità di riceverlo gratuitamente.

Come raccontato anche nei giorni scorsi, i negozi fisici sono stati chiusi al pubblico, di conseguenza l’unica via da intraprendere per avvicinarsi al suddetto mondo è rappresentata dall’e-commerce. Collegandosi al sito ufficiale di Comet potrete scegliere tra tantissimi device in promozione, tutti in versione no brand.

Volantino Comet: tutte le migliori offerte per risparmiare

Il migliore rapporto qualità/prezzo viene dettato dallo Xiaomi Redmi Note 8 Pro, terminale oggi in vendita a 269 euro ed allo stesso tempo in grado di fornire un buon feedback agli utenti che sono alla ricerca di prestazioni elevate, anche da un punto di vista fotografico.

Sempre restando entro lo stesso brand, ma salendo leggermente nella qualità generale, eccoci incrociare lo Xiaomi Mi Note 10, un must have per gli utenti che sono alla ricerca di un device quasi unico nel suo genere, data la presenza della pentacamera posteriore, acquistabile con una spesa finale di 499 euro.

Il volantino Comet è questo e moltissimo altro ancora, non mancano anche soluzioni di calibro superiore, come iPhone 11 o Oppo Reno 2, con tante varianti più economiche, del genere di Oppo A9 2020, Oppo A5 2020 o l’acquisto combinato di LG K40s e LG K50s a soli 199 euro. Di seguito trovate le immagini della campagna promozionale attualmente attiva.