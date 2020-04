Expert stravolge le offerte con il lancio di una promozione davvero unica nel suo genere, tutti gli utenti possono approfittare di grandi sconti disponibili esclusivamente sul sito ufficiale del rivenditore, lanciando nello stesso tempo prezzi bassissimi sulla maggior parte dei prodotti.

Gli sconti che andremo a raccontarvi, come era lecito immaginarsi, potranno essere completati in via esclusiva online, con consegna gratuita presso il domicilio su tutti gli ordini, senza limitazioni particolari sulla cifra minima di spesa. L’utente che imboccherà questa strada potrà risparmiare davvero moltissimo sotto ogni punto di vista, a partire dalla non necessità di muoversi da casa.

Non perdetevi i codici sconto e le offerte Amazon disponibili ogni giorno sul canale Telegram, li trovate a questo link.

Volantino Expert: offerte e prezzi da capogiro su tanti prodotti

Gli smartphone in promozione sono davvero moltissimi, a partire dall’ottimo Xiaomi Redmi Note 8 Pro acquistabile alla cifra finale di 269 euro, nella versione no brand con garanzia legale della durata di 24 mesi. Volendo risparmiare poco di più sarà possibile affidarsi anche all’Oppo A9 2020, uno smartphone da soli 199 euro, caratterizzato da un buonissimo ampio display.

Il “top di gamma” da prendere in considerazione, travestito nel contempo da medio di gamma, è l’Oppo Reno 2, un terminale da 449 euro da non perdere assolutamente. Le alternative ad ogni modo non mancano, all’interno del volantino Expert troviamo anche tanti smartphone di fascia alta, come Galaxy Note 10, Galaxy S20, Huawei P40 e similari.

Per scoprire e conoscere da vicino la campagna promozionale di Expert, qui sotto trovate le pagine nel dettaglio.