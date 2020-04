GTA 6 è in arrivo, ecco tutte le ultime novità trapelate

Sono stati necessari più di 7 anni per la sua realizzazione ma, finalmente, è arrivato. A quanto pare, infatti, il lavoro fatto dagli sviluppatori di Rockstar Games per la realizzazione di GTA 6 è pronto per essere distribuito al pubblico. Un titolo fortemente atteso dai video giocatori che, ormai da anni, si sono appassionati al genere Open World.

Molto presto, quindi, potremmo assistere ad una prima fase di rollout del nuovo titolo di Rockstar North e Rockstar Leeds. Attualmente sono molteplici le indiscrezioni e le notizie che si aggirano online in merito al nuovo capitolo di GTA. Cerchiamo quindi di seguito di fare chiarezza in merito.

GTA VI: ecco le novità attese su PlayStation, Xbox e PC

Nel corso delle ultime settimane si sono susseguiti online molteplici rumors ed indiscrezioni in merito al sesto capitolo della daga di Grand Theft Auto. In particolare un teak molto discusso sembrerebbe aver svelato ufficialmente la data di uscita programmata.

Stando a quanto appurato, quindi, sembrerebbe proprio l’attuale mese di Aprile 2020 il momento giusto, secondo Rockstar Games, per presentare ufficialmente il nuovo gioco open world. La notizia arriva direttamente dallo stesso analista che, già in passato, annunciò con esattezza il rilascio di Red Dead Redemption 2 su console e PC.

Attualmente, quindi, il web è invaso da teorie relative a GTA 6 ma, purtroppo, bisogna ricordare che si tratta esclusivamente di rumors poiché, di fatto, nessuna fonte ufficiale si è ancora sbilanciata in merito. Che GTA 6 arriverà con il rilascio ufficiale delle prossime console Next Gen? Lo scopriremo nei prossimi mesi.