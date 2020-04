Gli sviluppatori di Rockstar Games sono giunti alla conclusione che il lavoro fatto per GTA 6 sia pronto per essere distribuito al pubblico di videogiocatori. Un titolo che fa parte di una saga ventennale che ha appassionato milioni di fan del genere Open World. A partire dal 1997 i seguaci hanno potuto vestire i panni di fuorilegge americani dediti a furti, rapine ed atti criminosi.

Con il nuovo anno, e dopo diverse edizioni, il nuovo capolavoro di Rockstar North e Rockstar Leeds è pronto per il rollout. Per i players si conferma quindi la possibilità di gestire un protagonista assetato di fama e di denaro. Al momento sono giunte alcune indiscrezioni che meglio descrivono il seguito di questo attesissimo gioco in arrivo su console e PC.

GTA VI atteso su PlayStation, XBox e Personal Computer

Negli ultimi giorni i rumor per la sesta edizione di GTA si sono susseguiti incessanti come da programma. Un leak ha concesso la novità importante per quella che dovrebbe essere la presunta data di uscita programmata.

Secondo diverse voci di corridoio è altamente possibile che il mese di Aprile 2020 sia il momento giusto per lanciare il titolo più atteso di sempre. La news arriva dallo stesso analista che, con successo, ha anticipato l’annuncio di Red Dead Redemption 2 su console e l’uscita di vari altri titoli su PC.

Tante le teorie ma nessuna fonte ufficiale per una notizia che accende gli animi dei gamer di tutto il mondo, ora pronti a conquistare le pericolose strade del ghetto. Sappiamo con certezza che tra non molto saremo pronti ad imbracciare i nostri controller PlayStation 5 ed XBox Serie X per vivere una nuova ed esilarante avventura.