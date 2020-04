Secondo le ultime indiscrezioni il regista Martin Scorsese sarebbe al momento in trattative con Apple e con la piattaforma di contenuti in streaming Netflix per discutere della distribuzione del suo prossimo film.

Stiamo parlando del progetto intitolato Killers of Flower Moon, con Leonardo di Caprio e Robert De Niro. Vi ricordo che il suo ultimo film, The Irishman ha avuto un successo incredibile. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Netflix ed Apple stanno prendendo accordi con Martin Scorsese

Secondo quanto riportato dal Wall Street Journal, la Paramount Pictures aveva concordato nel 2019 di realizzare un film drammatico a budget ridotto, ma ben prima che questa pandemia fermasse il mondo del cinema, i dirigenti della società di produzione avevano espresso qualche preoccupazione per l’aumento del costo della pellicola. Quest’ultimo era infatti salito a oltre 200 milioni di dollari.

In seguito hanno quindi deciso di comunicare ai rappresentati del regista premio Oscar il via libero per offrire il progetto anche ad altri studi. Non è la prima volta che accade questa cosa con un film di Scorsese, nel 2017 infatti i produttori hanno affidato il progetto di The Irishman a Netflix, dopo che i costi sono schizzati alle stelle.

Il film Killers of Flower Moon è un adattamento dell’omonimo libro del giornalista David Grann, che racconta l’omicidio dei nativi americani Osage Nation nell’Oklahoma degli anni venti. A questo punto non ci resta che attendere per scoprire se il progetto se lo prenderà Netflix oppure Apple TV+. Sicuramente nelle prossime settimane avremo altri dettagli. Nel frattempo godiamoci i nuovi arrivi sulla piattaforma.