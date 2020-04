Vodafone ha incontrato un periodo che mai avrebbe creduto di dover combattere da qualche anno a questa parte. Infatti la nota azienda anglosassone ha trovato un competitore davvero molto forte e soprattutto con poca esperienza alle spalle. Stiamo parlando di Iliad, azienda che da diversi mesi oramai domina il mercato della telefonia mobile in Italia.

Questo gestore che proviene dalla Francia ha fatto di tutto fin dal primo momento per affermarsi, riuscendo a guadagnarsi il quarto posto in classifica. Attualmente sembra che Vodafone stia continuando a perdere qualche utente proprio per mano di Iliad, e questo di sicuro non sto bene al gestore più famoso d’Europa. Per questo motivo, in attesa di domani in cui arriveranno i regali dell’iniziativa Happy Friday, Vodafone ha scelto di lanciare le sue offerte migliori per recuperare pubblico.

Vodafone, ecco le tre offerte migliori per provare a far rientrare gli utenti

Vodafone Special Minuti 50GB:

Minuti per le chiamate illimitati verso tutti i gestori in Italia e Unione Europe

50GB di connessione dati in 4.5G ogni mese

PREZZO: 6,99 euro tramite Winback

tramite Winback Per tutti i gestori virtuali, per Iliad e Kena Mobile a 7,99 euro

Vodafone Special Minuti 30 GIGA

Minuti per chiamate illimitate verso tutti i gestori in Italia e in Europa

30 Giga in 4G per la connessione web ogni mese

PREZZO: 6 euro al mese

al mese Per tutti coloro che passano da FastWeb e alcuni operatori virtuali

Vodafone Special Minuti 20GB