La passa a WindTre da non perdere di vista nel mese corrente è sicuramente la Go 50 Top+, una promozione che permette di richiedere 50 giga al mese, pagandola comunque non più di 5,99 euro a rinnovo, a meno che non vengano attivate versioni leggermente differenti.

Tutte le offerte che andremo a raccontarvi, è importante ricordarlo, risultano essere oggi distribuite sottoforma di operator attack, ovvero attivabili solamente da coloro che si ritrovano in determinate condizioni di portabilità da uno specifico numero di telefono nazionale. Ogni variante condivide esattamente lo stesso identico bundle di contenuti, nello specifico parliamo di 50 giga di traffico dati alla velocità del 4.5G, con illimitati minuti da utilizzare per telefonare a chiunque, per finire con SMS senza limiti da inviare ad amici e parenti in Italia; ciò che cambia è il prezzo finale di vendita, ma dipenderà proprio dalla provenienza.

Passa a WindTre: ecco i vari prezzi

La WindTre Go 50 Top+ è la promozione pensata per gli utenti in possesso di una SIM ricaricabile di un operatore virtuale (no Kena e ho.Mobile, o i dipendenti dalla rete WindTre), con prezzo finale di 5,99 euro al mese e pagamento tramite credito residuo.

La Go 50 Fire+ presenta invece una richiesta fissa di 6,99 euro a rinnovo, ma è attivabile dai clienti di Fastweb, PosteMobile e Iliad. La Go 50 Special+ invece può essere attivata dagli uscenti da LycaMobile e presenta un prezzo finale di 9,99 euro al mese.

L’attivazione di tutte le versioni è possibile direttamente sul sito ufficiale del rivenditore di elettronica, con consegna gratuita presso il vostro domicilio.