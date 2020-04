Esselunga super Unieuro riuscendo a lanciare ottime offerte con un volantino che vuole far discutere gli utenti, proponendosi come più valida alternativa alle ultime campagne promozionali comparse sul mercato nazionale della rivendita di elettronica.

Mentre la maggior parte di noi drizza le orecchie per cercare di scovare le migliori offerte online, e soprattutto per cercare di completare anche la spesa stando comodamente seduti sul divano di casa, ecco arrivare un volantino Esselunga dedicato alla tecnologia assolutamente degno di attenzione. La sua validità è fissata fino all’11 aprile solo ed esclusivamente nei punti vendita nazionali, non sul sito ufficiale o altrove.

Per le offerte Amazon e per scoprire gli ultimi incredibili codici sconto, aprite subito il nostro canale Telegram ufficiale.

Volantino Esselunga: questi sono i prezzi da non mancare

Il volantino Esselunga racchiude al proprio interno tutto ciò che abbiamo sempre desiderato, a partire dalla possibilità di mettere le mani sulle cuffiette wireless di marca SBS in vendita alla cifra di solo 1 euro, in aggiunta al valore finale dello scontrino relativo alla merce effettivamente acquistata (la consegna dell’omaggio avverrà direttamente in cassa).

Gli smartphone in promozione, che permetteranno comunque di raggiungere il suddetto prodotto, sono abbastanza interessanti, tra i migliori annoveriamo Xiaomi Redmi Note 8T in vendita a 168 euro, passando anche per un buonissimo Huawei P30 Lite New Edition, distribuito nella versione no brand al prezzo finale di 298 euro.

La qualità cresce sempre di più con l’Apple iPhone Xr distribuito in finale a 638 euro, anche in questo caso la versione disponibile è la completamente sbrandizzata. Per maggiori informazioni in merito alla corrente campagna promozionale, aprite le pagine che potete trovare elencare poco sotto.