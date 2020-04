Sono passati solo 6 giorni dall’uscita di La Casa di Carta 4 sulla piattaforma Netflix, eppure sono già in circolo molte voci sulla nuova stagione e addirittura su una sesta stagione.

La serie tv spagnola ideata da Alex Pina, ha conquistato fin da subito il mondo intero. La sua trama è avvincente in quanto narra l’irruzione all’interno della Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, a Madrid. I protagonisti della serie, vestiti di rosso e con una maschera che li rende irriconoscibili, stamperanno così migliaia di banconote scappando con il bottino. La genialità e l’originalità dell’ideatore hanno fatto si che questa divenisse uno tra gli eventi più attesi del 2020. Un anno iniziato in maniera non proprio felice, a seguito dell’arrivo del Coronavirus, della morte di moltissime icone dello sport e dello spettacolo, dei molti incendi avvenuti in Australia, dell’aggiungersi dei terremoti e del crollo di ponti.

La Casa di Carta: arrivano le nuove stagioni

Fortunatamente esistono serie tv come questa che ci permettono di distrarci mentre siamo bloccati in casa.

La Casa di Carta 4 si riconferma ancora una volta un eccellente serial, colmo di suspence, amicizia, azione e imprevedibilità. Si, proprio così. Perché questa nuova stagione, della durata di soli 8 episodi, ci ha lasciati col fiato sospeso.

Non c’è però da preoccuparsi, dato che Bluper di El Espanol (periodico digitale spagnolo sempre informato sulle novità che offre Netflix nella penisola iberica) ha confermato il suo ritorno.

Manca ancora del tempo prima che questo avvenga. Soprattutto se pensiamo che le riprese della quinta parte sarebbero dovuto iniziare nel 2020, ma a causa del Coronavirus, sono state “congelate” per poi tornare in un secondo momento.