Se il vostro passatempo migliore in questi giorni di quarantena forzata, risulta essere la lunga maratona di serie TV, sei nel posto giusto! Da alcune settimane si è aggiunta alla lista delle piattaforme streaming quali Amazon, Sky, Infinity e Netflix, una nuova alleata. Stiamo parlando di Disney+: il “paese dei balocchi” di adulti e bambini. Da quando è sbarcata questa (il 24 marzo del 2020) il mondo è impazzito.

Serie TV: alcune delle più belle da vedere sulle piattaforme streaming

Su quali piattaforme streaming dobbiamo cercare? Ecco una lista varia!

DISNEY+

Torna un mega recipiente di serie tv della nostra età giovanile. In esso potete trovare dei grandi classici come “I simpson“, “Zack e Cody al Grand Hotel“, “Jessie“, “Raven“, “I maghi di Waverly“, “Hannah Montana” ma anche dei nuovi arrivi come “Il mondo secondo Jeff Goldblum“. Questo è una sorta di documentario in cui Jeff esplora vari mondi quali i videogiochi, i cosmetici, i gelati e le scarpe da ginnastica. Tra i nuovi arrivi vi è anche “The imagineering story”, la serie che scopre e ci narra come sono nati i parchi tematici Disney e le loro attrazioni.

AMAZON

La piattaforma offre una vasta scelta di serie tv. Tra le più belle vediamo “La fantastica signora Maisel” che narra le vicende di una casalinga ebrea che, venuta a sapere del tradimento del marito e cambia vita grazie alla stand-up comedy. Altra serie gioiello è “Homecoming” la quale ripercorre la vita di una donna ex assistente sociale che aiutava i veterani a reinserirsi nella società. Vi elenchiamo le altre successioni di episodi come “Undone“, “Fleabag“, “American Gods” e, per finire, “The Boys“.

SKY

Le serie da vedere sulla piattaforma di streaming non sono poche. Notiamo però “Westworld” ambientata in un mondo futuro, “Zero Zero Zero” ispirata al narcotraffico, “The New Pope“, “The Outsider” narrante l’omicidio di un bambino trovato nei boschi del Georgia, e “Yellowstone“.

INFINITY

Tra le più celebri su Infinity vi sono: “Arrow“, “22-11-63“, “Supernatural“, “Batwoman“, “Mom“, “All American“, “The Vampire Diaries“, “American world“, “Bob hearts Abishola“, “Chicago Fires“, “Legacies“, “Prodigal son“. Queste vanno dal 2012 ai giorni d’oggi.

NETFLIX

Per ultimo, ma non per importanza, parliamo di Netflix. La piattaforma più utilizzata negli ultimi anni offre una varietà inimmaginabile di film e serie tv di ogni genere. Quelle che danno più all’occhio sono: “Stranger things“, “Riverdale“, “Suburra“, “Gomorra” e “Good Girls“. Come “Lucifer“, “Elite“, “La casa di carta“, “Baby“, “Vickings“, “Brews Brothers“, “Fauda” e “After life“.