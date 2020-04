CoopVoce regala 100 Giga e offre una ChiamaTutti da 50GB in 4G

La telefonia si divide in vari ambiti, oltre a quello mobile e quello fisso. Proprio riguardo al primo di questi ultimi due, il pubblico sa che esistono vari gestori. Tra questi, oltre ai celebri gestori MNO come TIM, Vodafone, Wind Tre e Iliad, esistono anche i provider virtuali. Nella loro cerchia è presente un gestore che è cresciuto molto negli ultimi mesi, il quale prende il nome di CoopVoce.

Se prima nessuno dava retta alle offerte del gestore del marchio Coop, adesso la situazione è sicuramente diversa. La strategia è cambiata fino ad arrivare a stravolgere le promo che CoopVoce usava pubblicare di tanto in tanto. Gli utenti non erano per niente soddisfatti dei contenuti all’interno delle promo di casa CoopVoce e per questo l’azienda ha scelto di adeguarsi.

CoopVoce: gli utenti ora possono sottoscrivere la nuova ChiamaTutti Top 50 e possono avere 100 Giga gratis in 4G

CoopVoce ora è il gestore da battere. Se prima le sue offerte non presentavano contenuti soddisfacenti secondo il pubblico, ora la situazione è diversa. La nuova offerta del gestore è infatti arrivata proprio per ribadire questo concetto. Si tratta della nuovissima ChiamaTutti Top 50, promo che al suo interno ha i migliori contenuti. Ci sono infatti minuti senza limiti verso tutti con 1000 SMS verso tutti e 50 giga di traffico dati in 4G.

Il prezzo dell’offerta è di 10 € al mese per sempre, ma se diventate utenti CoopVoce ecco un regalo: 100 giga gratis. Questi dureranno per un mese vista l’emergenza coronavirus in atto ormai da diverse settimane.