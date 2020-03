WhatsApp crea un hub informativo sul coronavirus

WhatsApp sta cercando di responsabilizzare le persone

WhatsApp ha inoltre fornito una sovvenzione di 1 milione di dollari all’International Fact-Checking Network (IFCN) del Poynter Institute. I fondi hanno lo scopo di supportare #CoronaVirusFactsAlliance, che è un consorzio di oltre 100 organizzazioni locali in 45 contee. I membri riceveranno formazione sulle funzionalità avanzate di WhatsApp, come la sua API. Ciò contribuirà a costruire protocolli di verifica dei fatti in modo che le comunità locali possano rispondere a voci potenzialmente fuorvianti o dannose sulla pandemia.

La disinformazione può diffondersi rapidamente quando le persone sono molto preoccupate per un problema. I social media rendono più semplice la ripetizione di voci e affermazioni non verificate. Collaborando con autorità come l’OMS e l’UNICEF, WhatsApp sembra prendere sul serio il problema. Speriamo che questi sforzi aiutino gli utenti a condividere le informazioni in modo più responsabile.