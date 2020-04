WhatsApp, tanti utenti hanno trovato una nuova app per spiare gratis

Le preoccupazioni in questo momento sono sicuramente ben altre e non l’aggiornamento della propria piattaforma di messaggistica. Gli utenti di WhatsApp infatti benedicono il giorno in cui questa applicazione è stata inventata, soprattutto per via del periodo in cui ora tutto il mondo si ritrova. Gli utenti possono infatti stare a contatto, sia sentendosi che vedendosi, grazie a tutte le feature che l’applicazione include.

Questo è un grande vantaggio in un periodo mai visto prima, e che tutti si augurano non arriverà mai più una volta superato. Ora come ora però qualcuno continua a preoccuparsi viste alcune problematiche che non sembrano essere sparita da WhatsApp. Le truffe continuano a girare, ma negli ultimi giorni qualcuno avrebbe diffuso la voce di aver trovato una nuova applicazione pronta per spiare chiunque.

WhatsApp, con questa nuova applicazione potete spiegare in maniera legale tutti gli utenti ma solo nei loro movimenti

Una delle più grandi doti di WhatsApp è tenere al sicuro i propri utenti. Infatti durante gli ultimi anni la piattaforma è riuscita a debellare tantissime applicazioni che prima erano in grado di spiare le chat altrui. Ora come ora infatti tutte quelle che gli utenti conoscevano, non funzionano più, anche se qualcuno avrebbe trovato un’alternativa legale.

Si tratta di Whats Tracker, applicazione che permette di conoscere i movimenti in entrata ed uscita. In poche parole l’utente può selezionare la persona da monitorare, e quando quest’ultima si connetterà o disconnetterà da WhatsApp, l’utente che ha scaricato l’app sullo smartphone riceverà una notifica istantanea.