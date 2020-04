Il coronavirus certamente destabilizzato l’equilibrio mondiale sotto vari punti di vista. Gli utenti però stanno provando in ogni modo a far fronte a questa emergenza, anche stando chiusi in casa. Una delle applicazioni che sta aiutando di più le persone è sicuramente WhatsApp, app di messaggistica che tutti hanno scaricato ormai da diversi anni.

Le sue funzioni stanno tornando quindi ancora più utili ora che anche gli affetti più cari restano distanti. Fare una videochiamata, una chiamata o inviare un semplice messaggio risultano spesso un toccasana per coloro che non potranno vedersi ancora per diverso tempo. A quanto pare però qualcuno avrebbe deciso di sfruttare la situazione in proprio favore, inscenando una truffa mai vista prima d’ora. Gli utenti infatti parlano da diversi giorni di un nuovo messaggio che starebbe girando in lungo e in largo proprio grazie a WhatsApp.

WhatsApp, il nuovo messaggio parla di una versione dell’applicazione in grado di individuare le persone infette dal coronavirus

Gli ultimi giorni sono stati davvero incredibile, visto che le segnalazioni in merito a WhatsApp sono arrivate alle stelle. Tanti utenti hanno riferito di un messaggio stranissimo, il quale parlerebbe di una versione di WhatsApp da scaricare a pagamento per ottenere informazioni sulle persone infette.

Ovviamente si tratta di una truffa, la quale mira a farvi cliccare sul link per attivare degli abbonamenti a pagamento a vostra insaputa. Il testo parla della possibilità di individuare nelle vostre vicinanze tutte le persone infette dal coronavirus. Ovviamente tutto ciò è pura follia, per cui vi consigliamo di non diffondere il messaggio e di cancellarlo non appena questo vi dovesse arrivare.