Esselunga è imprendibile, in questi giorni ha effettivamente lanciato un volantino che ha quasi dell’incredibile, proprio per gli ottimi prezzi messi sul piatto, nonché a disposizione di ogni consumatore che potrà recarsi fisicamente in negozio.

La campagna promozionale in questione, è importante ricordarlo, risulta essere accessibile solamente nei punti vendita sparsi per il territorio, gli acquisti non potranno in nessun modo essere completati sul sito ufficiale, salvo esaurimento delle scorte effettivamente a disposizione.

Volantino Esselunga: ecco la campagna promozionale

Alla base del volantino Esselunga troviamo la possibilità di mettere le mani su un prodotto di tecnologia generale, spendendo solamente 1 euro. Il quasi omaggio risulta essere la coppia di cuffiette wireless marchiate SBS, il cui valore commerciale si aggira attorno ai 39 euro. La consegna avverrà direttamente in cassa, dopo che l’utente avrà acquistato uno dei dispositivi contrassegnati, ed ovviamente aggiunto 1 euro allo scontrino finale.

Gli smartphone in promozione sono i più ricercati e desiderati del momento, a partire dallo Xiaomi Redmi Note 8T oggi in vendita a 168 euro, passando anche per il device di fascia media più chiacchierato degli ultimi mesi, quale è lo Huawei P30 Lite New Edition, raggiungibile con un esborso finale di 298 euro. Il top di gamma da cogliere al volo è invece rappresentato dall’Apple iPhone Xr, acquistabile nel periodo a 638 euro.

Naturalmente sono disponibili anche tante altre offerte, le potete trovare direttamente nelle pagine elencate in fondo al nostro articolo.