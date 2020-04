In questi giorni risulta quanto mai importante ottenere informazioni precise su come l’emergenza dovuta alla sindrome da Covid-19 si stia evolvendo in Italia e nel mondo.

Quotidianamente siamo bombardati da centinaia di titoli e notizie, e appare difficile discernere con esattezza quali siano le fonti più affidabili da cui trarre informazioni. Spesso, infatti, anche una sola virgola fuori posto può creare allarmismi ingiustificati e seminare il panico, e per far sì che i cittadini abbiano ben presente la situazione per come effettivamente essa si presenta è necessario prestare massima attenzione ai messaggi veicolati.

Per questo motivo, Telegram ha attivato un canale attraverso cui ricevere informazioni corrette e verificate.

Telegram, attivo il canale per gli aggiornamenti sul Coronavirus

Il nuovo canale attivo su Telegram risulta disponibile al link https://t.me/notizie19. A tenere aggiornati gli utenti su tutte le novità saranno i continui update riguardanti qualsiasi aspetto del coronavirus: l’impatto sanitario, le misure economiche, le nuove norme per il contenimento, le eventuali proroghe approvate dal Governo, le notizie più aggiornate su multe e sanzioni applicate a chi infrange le leggi imposte per la tutela della salute pubblica – tramite il protocollo di rarefazione sociale tuttora in corso.

A corredare le notizie, è presente l’ormai consolidato “bollettino” quotidiano, comprendente informazioni sul numero di nuovi contagi, di morti, di persone guarite. Viene contestualmente riportato il numero totale di contagi con precisi dettagli includenti anche il numero di infetti attualmente in terapia intensiva, il numero di infetti presentanti sintomi e il numero di persone in isolamento domiciliare.