Elite, Suburra, Black Mirror e Riverdale presto su Netflix ecco le novità

Sulla piattaforma di streaming online più utilizzata al mondo, Netflix, ci sono innumerevoli serie televisive da guardare, soprattutto in questo momento di quarantena. La piattaforma offre innumerevoli contenuti multimediali, ma quelli più gettonati sembrano essere Elite, Black Mirror, Riverdale e Suburra.

Elite: ecco quando potrebbero arrivare le nuove puntate su Netflix

La serie televisiva spagnola è sbarcata diverse settimane fa su Netflix con la terza stagione, ma i fan non sono ancora stanchi della fiction e vorrebbero delle nuove puntate. La quarta stagione potrebbe essere in lavorazione, ma secondo alcune dichiarazioni molti personaggi potrebbero abbandonare in modo definitivo le nuove puntate. In particolar modo, ha suscitare diversi dubbi sono le ultime dichiarazioni di Ester Exposito, che interpreta il personaggio di Carla, Danna Paola, che interpreta Lucrecia e di Jorge Lopez che interpreta il personaggio di Valerio.

Ad oggi, comunque, non ci sono dichiarazioni ufficiali riguardo il cast.

Black Mirror: la sesta stagione in lavorazione, ecco le ultime novità

Una serie televisiva particolare quella di Black Mirror. Una fiction antologica con personaggi e sceneggiatura diversa in ogni puntata, e con una trama che racconta gli effetti collaterali di una tecnologia molto avanzata sulla società e sull’uomo stesso.

Ad oggi, su Netflix, sono disponibili cinque stagioni e la sesta potrebbe arrivare anche l’anno prossimo secondo alcune voci da corridoio. Il regista, inoltre, ha dichiarato che le nuove puntate saranno molto più enigmatiche e complesse.

Riverdale: su Netflix molto presto, ecco gli aggiornamenti

Per quanto riguarda la serie televisiva statunitense che racconta le vicende di Archie Andrew e dei suoi compagni, Riverdale, potrebbe arrivare molto presto nel catalogo della piattaforma con la quinta stagione.

Secondo alcune voci potrebbe arrivare nel mese di Ottobre, ma non ci sono conferme ufficiali a riguardo. Inoltre, le nuove puntate potrebbero raccontare le vicende di Jughead, Betty, Archie e Veronica verso il liceo tra litigi, vendette e rancore.

Suburra 3: la data d’uscita ancora un mistero, ecco cosa dichiara un personaggio principale

Ancora non si conoscono i dettagli riguardo la terza stagione di Suburra, la serie televisiva su Netflix tratta dall’omonimo film. L’attore che interpreta Aureliano nella fiction, Alessandro Borghi, sul suo profilo ufficiale Instagram ha dichiarato che nessuno sa ancora la data di lancio della terza stagione.