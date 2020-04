Secondo quanto trapelato online, l’azienda cinese Vivo presenterà a breve sul mercato mobile un nuovo smartphone. Stiamo parlando del prossimo Vivo Y50, un dispositivo che apparterrà alla fascia media del mercato e che sarà caratterizzato da un design piuttosto innovativo e in linea con le ultime tendenze.

Vivo Y50: ecco design e specifiche tecniche

L’azienda cinese ha da poco postato online una nuova immagine teaser ufficiale in cui ci svela l’arrivo di questo nuovo dispositivo. Il design, come già accennato, seguirà le ultime tendenze del momento. La parte frontale ospiterà un ampio display forato e il foro verrà collocato sul lato sinistro. La parte posteriore ospiterà invece quattro fotocamere posteriori che verranno poste in una zona nera rettangolare. Sul retro sarà poi presente un sensore per lo sblocco del terminale.

Il display di questo nuovo device di Vivo (che l’azienda chiama Ultra O Screen) dovrebbe essere un pannello IPS LCD, dato che al suo interno non integrerà un sensore biometrico. La risoluzione dovrebbe essere pari a 1080 x 2340 pixel, mentre la densità di pixel sarà di circa 480 ppi. Il device potrà poi contare su una grande batteria da ben 5000 mAh.

Dal punto di vista strettamente prestazionale, invece, sembra che Vivo abbia scelto un processore di casa Qualcomm. Nello specifico, gli ultimi rumors parlano della possibile presenza del SoC Snapdragon 665 di Qualcomm. Quest’ultimo dovrebbe poi trovare a supporto 6 GB o 8 GB di memoria RAM e 128 GB di storage interno, ma molto probabilmente ci saranno ulteriori tagli di memoria.

Al momento sappiamo che il nuovo Vivo Y50 sarà distribuito presso vari mercati tra i quali ci saranno l’India e l’Indonesia.