In questo momento così delicato per il Paese, in cui ci ritroviamo ad affrontare un’emergenza sanitaria di proporzioni mai sperimentate sino ad ora, è quanto mai importante conoscere passo passo ogni decreto, ogni nuova norma, ogni disposizione ma anche informarsi su quanto stia avvenendo in tutta Italia.

Informarsi sul tema non è complesso, ed esistono innumerevoli mezzi per poter arrivare alle informazioni di proprio interesse. D’altronde ormai da un mese a questa parte su qualsiasi canale televisivo o social network non si fa che parlare del Coronavirus. Non sempre, però, le informazioni in cui ci imbattiamo (soprattutto sui social) corrispondono esattamente alla realtà dei fatti. Talvolta si tratta di bufale o fake news – anche diffuse consapevolmente – che vanno a diffondere dati non veritieri e panico tra le persone, in un frangente in cui non abbiamo certo bisogno di nessuno dei due.

Per questo motivo, l’app di messaggistica Telegram ospita attualmente un canale dedicato che raccoglie tutte le ultime news sull’andamento dell’emergenza.

Telegram, apre il canale per conoscere passo passo tutte le news sul Coronavirus

Il nuovo canale Telegram, disponibile a questo link, raccoglie le news dalle testate giornalistiche più accreditate per fornire aggiornamenti precisi e corretti sulla situazione in atto.

Gli updates non riguardano esclusivamente gli aspetti puramente medico-sanitari, ma anche le novità introdotte nella normativa vigente, i provvedimenti economici, gli aggiornamenti nei DPCM, come anche i fatti di cronaca legati alla pandemia. Sono inoltre riportate news in merito allo stato della diffusione nel resto d’Europa e del mondo, così come anche il “bollettino” giornaliero sul numero di nuovi contagi, numero di morti, numero di guariti e numero di contagi totali raggiunti sino ad un dato giorno.