Alcuni numeri di telefono valgono una fortuna e gli acquirenti interessati a possederli non sono così pochi come potrebbero sembrare. L’ultimo interesse del mondo del collezionismo è ricaduto sulle SIM Card, in particolar modo su quelle che vantano delle numerazioni speciali e che, più delle volte, sono state commercializzate in occasioni peculiari. Lettere, numeri e combinazioni insolite: sono questi gli elementi che distinguono una card telefonica rara da una usuale, vediamo nel dettaglio in che modo.

Numeri di telefono da migliaia di euro: le SIM leggendarie sono sparse per il mondo e valgono una fortuna

Il numero ristretto di numerazioni così rare rende la caccia alle SIM leggendarie ancora più allettante per i collezionisti: non è un mistero, infatti, che alle aste di queste ultime le cifre raccolte siano sempre esuberanti e ben sopra il limite di quanto auspicato.

A sfruttare questa “moda” si sono presentati gli stessi operatori nazionali e virtuali, i quali appena qualche mese fa hanno coniato appositamente delle nuove schede telefoniche speciali per cause benevoli.

Nello specifico, TIM, Vodafone, H3G e Wind hanno messo a disposizione alcune numeri di telefono speciali per promuovere la raccolta fondi a favore dell’ l’Istituto Nazionale Tumori. In particolar modo sappiamo che: