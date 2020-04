MediaWorld in festa, il nuovo volantino lanciato in questo periodo regala sconti imperdibili a tutti gli utenti, in pochissimo tempo sarà possibile pensare di mettere le mani su alcuni dei migliori prodotti in circolazione, riuscendo a risparmiare cifre decisamente considerevoli.

Per coloro che sono interessati a completare gli acquisti, è bene ricordare che la validità è garantita solo ed esclusivamente sul sito ufficiale del rivenditore, non nei punti vendita sparsi per il territorio nazionale. La consegna, indipendentemente da tutto ciò, è da considerarsi gratuita presso il proprio domicilio, senza particolari limitazioni alla cifra spesa o alla tipologia di prodotto acquistato.

MediaWorld: l’occasione più ghiotta per risparmiare

MediaWorld propone un’occasione davvero unica per riuscire a risparmiare il più possibile su ogni acquisto effettuato, il volantino più interessante è sicuramente il chiamato Home Sweet Work, l’utente si ritrova a poter scegliere tra tantissimi prodotti di tecnologia, tutti appartenenti alle categorie più utilizzate nell’ultimo periodo, come notebook, PC desktop, all-in-one, accessori in generale per l’informatica, macchine del caffè e purificatori d’aria.

Coloro che invece vorranno avvicinarsi al mondo Apple e Samsung potranno richiedere la spedizione gratis a domicilio, oltre che sfruttare il solito Tasso Zero per ogni acquisto superiore ai 199 euro (per la rateizzazione sarà necessario fornire le dovute garanzie creditizie).

Maggiori informazioni in merito ad una campagna promozionale sicuramente molto allettante ed in grado di soddisfare i tantissimi utenti alla ricerca della perfetta occasione per risparmiare, sono reperibili a questo link.