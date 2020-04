Il volantino Carrefour propone alcuni sconti decisamente interessanti, nonché effettivamente alla portata di ogni consumatore sul territorio italiano, grazie sopratutto alla presenza di prezzi bassi su uno smartphone marchiato Huawei.

L’acquisto, a differenza di quanto sta accadendo da MediaWorld, Trony e similari, potrà essere effettuato solamente nei punti vendita sparsi per il territorio, non sul sito ufficiale del rivenditore stesso. A differenza della campagna promozionale precedente, chiamata ” I fantastici 11″, in questo caso le scorte non dovrebbero essere un problema, ma non escludiamo possano effettivamente terminare prima del previsto.

Risparmiare moltissimo correndo ad ISCRIVERVI al nostro canale Telegram, ogni giorno scoprirete le migliori offerte Amazon e scoprirete tantissimi codici sconto gratis.

Volantino Carrefour: tutte le migliori offerte partono da qui

Sfogliando le pagine del volantino Carrefour è facile perdersi tra le tantissime offerte relative a beni di prima necessità o alimentari, avvicinandosi al mondo della tecnologia incrociamo un buonissimo Huawei Y5 2019 in vendita ad uno dei prezzi più bassi mai visti.

Chiaramente, parlando di questo modello già capiamo subito la qualità generale del prodotto in sé, appartiene alla fascia bassa del mercato della telefonia mobile. La scheda tecnica narra di un processore MediaTek Helio MT6761, un display da 5.71 pollici IPS LCD con risoluzione a 1440 x 720 pixel, batteria da 3020mAh, fotocamera posteriore da 13 megapixel, 4GB di RAM ed una anteriore da 5 megapixel.

Il prezzo comunque è perfettamente in linea con le aspettative, viene richiesto un esborso di 89 euro, per la versione no brand con garanzia legale complessiva della durata di 24 mesi, sempre e soltanto da esercitare nel punto vendita in cui è stato completato l’acquisto.