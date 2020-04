Con l’allungarsi del periodo di quarantena, continuano ad aumentare gli utenti che decidono di lanciarsi per la prima volta nel mondo di Fortnite. Arrivato alla seconda stagione del secondo capitolo, ad oggi Fortnite è un gioco completamente diverso dalle prime versioni che vennero rilasciate ormai nel lontano 2017. Come di consueto, quindi, da alcuni giorni Epic Games ha rilasciato un nuovo aggiornamento per il gioco Free to Play che, attualmente, risulta essere il gioco Battle Royale più giocato di sempre. Dopo aver introdotto per la prima volta l’Elicottero Choppa la scorsa settimana, Fortnite si è aggiornato nuovamente alla versione 12.21 che, come possiamo intuire facilmente, introduce delle piccole modifiche ma che, questa volta, interessano tutte e tre le modalità presenti nel giorno: Battle Royale, Salva il Mondo e la Modalità Creativa.

Fortnite: arriva la patch 12.21, ecco tutte le novità

Come accennato precedentemente, quindi, l’aggiornamento alla versione 12.21 non introduce nessun evento di fondamentale importanza per il gameplay ma, più semplicemente, alcune novità e piccole migliorie generali. Grazie alle nuove sfide introdotte, però, gli utenti potranno finalmente ottenere delle skin dorate uniche.

Epic Games fa inoltre sapere che, con il recente update, sono stati risolti molteplici bug segnalati nel corso delle ultime settimane dalla community di gioco mondiale. Sono state inoltre apportare delle modifiche al Gameplay per renderlo visivamente più fluido, cosi da offrire a tutti gli utenti un’esperienza di gioco ottimale.

Per ottenere maggiori informazioni in merito all’ultimo update rilasciato da Epic Games, vi rimandiamo alle patch note dell’aggiornamento pubblicate direttamente sulla piattaforma ufficiale di Fortnite.