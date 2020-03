Un nuovo aggiornamento è approdato su Epic Games ed è stato dedicato tutto a Fortnite, titolo che non sembra voler abbandonare le console e i computer dei gamers. Ancora molto giocato nonostante ormai gli anni della sua pubblicazione, Fortnite si classifica come uno dei più innovativi e amati Battle Royale, basti pensare ai campionati milionari che si tengono in giro per il mondo o alla portata degli eventi in game ad ogni apertura di stagione. Dopo l’aggiornamento ottenuto la scorsa settimana e che ha introdotto elementi come l’elicottero Choppa, ora è la volta di dedicare le attenzioni al 12.21 che interesserà tutte e tre le versioni di gioco: Battle Royale, Salva il Mondo e la Modalità Creativa.

Fortnite si aggiorna: ecco le novità racchiuse nella versione 12.21

Intuibile dal suo numero identificativo, l’aggiornamento 12.21 non si classifica come un evento importante, ma bensì come un update finalizzato a mutamenti minori. Ciononostante, nel corso della settimana verranno probabilmente aggiunte delle nuove sfide, le quali consentiranno ai player di ottenere delle uniche skin dorate.

Oltre ai nuovi costumi, scopo principale di tale aggiornamento di Fortnite è quello di risolvere i vari bug e glitch che sono dispersi nelle mappe. Una migliore fluidità di gameplay verrà dunque apportata, consentendo agli utenti di avere esperienze più ottimali. Stessa cosa varrà in tutte e tre le modalità di gioco, dunque anche nella modalità creativa e nella modalità Salva il Mondo potranno essere riscontrati delle migliorie.

Maggiori informazioni seguiranno nel caso di novità fornite dalla stessa Epic Games sui suoi canali.