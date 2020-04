Esselunga è davvero imprendibile, in questi giorni di inizio Aprile ha ufficialmente presentato un volantino che nasconde al proprio interno una serie di offerte dai prezzi incredibilmente bassi e ricchissime di occasioni da non lasciarsi sfuggire per nessun motivo.

A differenza delle solite offerte tech a cui siamo stati abituati in passato, mirate quasi esclusivamente sul singolo prodotto, finalmente torniamo a parlare di uno Speciale Multimediale intriso di sconti su svariati modelli appartenenti alla tecnologia generale. Tutti gli acquisti, come sempre accade in occasioni di questo tipo, dovranno necessariamente essere completati in negozio, non sul sito ufficiale del rivenditore stesso.

Esselunga: nuove offerte con il migliore volantino

I prezzi messi nelle mani degli utenti sono davvero invitanti, a partire dalla possibilità di acquistare le cuffie SBS wireless spendendo solamente 1 euro (in genere hanno un costo di circa 39,90 euro), a patto che venga scelto uno dei modelli contrassegnati dall’apposito bollino.

I dispositivi coinvolti nella campagna promozionale sono diversi, tra i migliori annoveriamo Xiaomi Redmi Note 8T a 168 euro, passando anche P30 Lite New Edition a 298 euro e Samsung A50 a 248 euro. Volgendo l’attenzione verso la fascia alta del mercato possiamo annoverare l’ottimo Apple iPhone Xr a 638 euro, per finire poi con un LG K30 di fascia bassa acquistabile a 98 euro.

Tutti gli acquisti sono effettuabili in negozio, salvo esaurimento anticipato delle scorte. Per maggiori informazioni potete aprire le pagine che trovate elencate qui sotto nel dettaglio.