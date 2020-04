Il volantino Carrefour recentemente proposto in tutti i punti vendita sparsi per il territorio punta a “mettere all’angolo” le ultime idee di Esselunga, rilanciando la sfida con una campagna promozionale interamente mirata sul singolo modello di smartphone.

Per dovere di cronaca, è importante segnalare che tutti gli acquisti dovranno necessariamente essere completati solo ed esclusivamente nei punti vendita sparsi per il territorio nazionale, al momento non risulta essere possibile mettere le mani su prodotti di tecnologia generale sul sito ufficiale.

Volantino Carrefour: il risparmio è ormai di casa

Il volantino Carrefour promette un risparmio a dir poco incredibile su ogni acquisto effettuato in negozio, a partire proprio dallo Huawei Y5 2019, un terminale appartenente alla fascia bassa del mercato della telefonia mobile, oggi in vendita alla modica cifra di soli 89 euro.

La scheda tecnica parla comunque di un terminale perfettamente in linea con le aspettative, è rappresentato da un display da 5.71 qualità IPS LCD e risoluzione 1440 x 720 pixel, processore MediaTek Helio MT6761, sistema operativo Android 9, nonché fotocamera posteriore da 13 megapixel, affiancata da una anteriore da 5 megapixel, per concludere poi con un’ottima batteria da 3020 mAh.

Il dispositivo risulta essere in promozione, come specificato in precedenza, solo ed esclusivamente nei punti vendita sparsi per il territorio italiano. Allo stesso modo ricordiamo essere presenti interessanti sconti anche su altre categorie merceologiche, di conseguenza raccomandiamo la visione di queste pagine.