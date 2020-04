Il 3 aprile si avvicina e con esso l’uscita dell’attesissima quarta stagione de “La Casa di Carta”. La produzione originale spagnola arriverà su Netflix rivelando, finalmente, le sorti dei criminali lasciate in sospeso, ma con essa anche nuovi colpi di scena prenderanno vita lasciando i telespettatori a bocca aperta. Sebbene la sua uscita non sia ancora avvenuta, alcuni utenti hanno già avuto la possibilità di assaporare la stagione in anteprima e, come ci si può immaginare, ne sono scaturite opinioni differenti. Senza fare alcun spoiler, dunque, ci aspettiamo che il fanbase della serie si dividerà in due: ci sarà chi la amerà e chi, invece, non la condividerà. Impazienti di scoprire da che parte sarete? Beh, vediamo prima le ultime novità.

La Casa di Carta 4: ecco cosa sappiamo sulla nuova stagione in arrivo tra pochi giorni

Il finale della terza stagione ha lasciato molti utenti col fiato sospeso e tutto ciò è innegabile. Sebbene la stessa produzione sia stata confermata già per una quinta stagione, sapere che nel corso della quarta alcuni volti potrebbero sparire definitivamente dal piccolo schermo è un colpo al cuore.

Il destino di Nairobi, prima di ogni altra persona, è nel limbo: solo con le nuove puntate si potrà scoprire se la criminale sopravviverà o no. Alcuni ritorni, poi, avverranno con incertezza sul da farsi: il trailer ha lasciato ben poco all’immaginazione ma c’è sempre una domanda da porsi “è passato o presente?”.

Insomma, la quarta stagione de La Casa di Carta sarà indubbiamente ricca di colpi di scena e situazioni paradossali, ma sarà un successo o un fallimento?