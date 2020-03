La Casa di Carta è una serie televisiva presente su Netflix e prodotta dalla grande azienda Californiana che ha avuto un immenso successo. Si tratta, non a caso, di una delle serie non in lingua inglese maggiormente acclamate in tutto il mondo. Attualmente sono state caricate sulla piattaforma tre serie in totale, ma la quarta è ormai molto vicina.

Ecco tutto quello che sappiamo su La Casa di Carta e sul nuovo trailer

Il 3 aprile i nuovi episodi nella quarta parte diventeranno finalmente disponibili in streaming. È recentemente uscito il trailer ufficiale di questa stagione che forse ci dà qualche delucidazione in più sul futuro della serie. Questa stagione avrebbe potuto essere la stagione conclusiva della serie, ma l’attrice Itziar Ituño, che interpreta Raquel Murillo nella serie, in seguito a un’intervista con El Pais ha dichiarato che le vicende che hanno appassionato tantissime persone in tutto il mondo potrebbero ancora avere un seguito.

Il trailer ufficiale da poco pubblicato accoglie il pubblico con un messaggio che recita la frase Che il caos abbia inizio, facendoci vedere i protagonisti più importanti che conosciamo. La storia alla fine della stagione 3 vede Nairobi in fin di vita in seguito ad un proiettile di un cecchino, il Professore che crede che Lisbona sia morta e infine Rio e Tokio che distruggono un carro armato con due razzi. Sappiamo oltretutto che in questa stagione ci sarà uno scontro importante tra Raquel Murillo e Alicia Sierra. Per avere le risposte a tutti i vostri quesiti, non ci resta ormai e attendere solo un altro mese.