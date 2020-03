Un nuovo operatore mobile è pronto a sfidare Iliad e tutte quelle compagnie definite ‘low cost’. Per chi non fosse informato, da poche settimane è arrivato in Italia VeryMobile che non è altro un operatore virtuale appoggiato a Wind Tre. Infatti, il nuovo operatore sfrutta la rete mobile di Wind Tre per garantire il servizio ai propri clienti.

L’operatore virtuale Very Mobile fa parte della società CK Hutchison Holdings Ltd, la stessa della joint venture Wind Tre.

Per dare un segnale di forza, l’operatore ha già pubblicato la sua prima offerta telefonica per tutti coloro che vogliono cambiare la propria tariffa.

Passa a Very Mobile: colpiti i clienti Fastweb, PosteMobile e CoopVoce

L’offerta che sta proponendo Very Mobile ai nuovi clienti prevede un grande numero di minuti, sms e giga ad un costo inferiore ai 10 Euro mensili. Stiamo parlando di un prezzo pari a 4,99 Euro ogni mese, e sono consumabili le seguenti soglie: minuti illimitati per contattare qualsiasi numero nazionale fisso-mobile e 30 giga di traffico dati in velocità 4G.

Chi è interessato all’attivazione di quest’offerta può recarsi alla seguente pagina ufficiale in modo da eseguire il prima possibile l’acquisto. Oltre al costo mensile, in fase iniziale è previsto un versamento di 9,99 Euro che comprende il costo della sim e dell’attivazione. Il costo totale da versare è di 14,98 Euro. La spedizione della sim a domicilio è gratuita.

L’attivazione è limitata per i nuovi clienti, infatti non tutti possono essere coinvolti ma soltanto coloro che provengono da PosteMobile, Fastweb, CoopVoce e altri operatori virtuali.