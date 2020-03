Iliad a sorpresa vince ancora: le due offerte segrete sono sul sito

La porto che Iliad fornisce a tutti gli utenti che vogliono cambiare gestore è molto importante soprattutto in questo periodo. La nota azienda proveniente dall’estero riesce infatti a riunire all’interno delle sue offerte e tante possibilità per gli utenti in cerca di una nuova esperienza. Se prima tutti erano disposti a pagare anche di più pur di restare con il loro gestore preferito, ora la situazione è nettamente cambiata.

A dimostrarlo sono soprattutto aiuta enti ad esempio di casa Vodafone, i quali per avere la massima qualità erano disposti anche a pagare qualche euro in più. Adesso molti di questi sono finiti proprio tra le braccia di Iliad, che con le sue promozioni ha fatto saltare il banco. Ora però la abbisogno di difendersi dagli attacchi, e vuole farlo con l’apporto di due promozioni che in molti credevano sparite.

Iliad continua con le sue migliori offerte: ecco la lista completa delle promo disponibili anche sul sito

Tutti gli utenti che credevano di non trovare di meglio, hanno avuto la prova che Iliad non ha intenzione di fermare la sua avanzata. Oltre alla solita Giga 50 che tutti conoscono per via dei suoi contenuti (minuti senza limiti, SMS senza limiti e 50 giga in 4G) sembra che ci siano altre due promo ancora disponibili.

La prima è la sempreverde Solo Voce, promo dedicata ad una ristretta cerchia di pubblico che non ama il web. Con soli 4,99 euro al mese è possibile avere a disposizione minuti ed SMS senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobili.

La seconda promo è invece la Giga 40, offerta che include al suo interno minuti senza limiti verso tutti ed SMS senza limiti verso tutti con tanto di 40 giga in 4G per navigare in internet. Il prezzo è 6,99 euro al mese.