Carrefour ha recentemente deciso di lanciare un volantino in grado di nascondere al proprio interno uno sconto imprevisto e a dir poco incredibile, gli utenti si sono ritrovati ad avere la possibilità di acquistare uno smartphone spendendo solamente 9,90 euro.

La campagna promozionale raccontata nel nostro articolo è da considerarsi attiva e valida su tutto il territorio nazionale, salvo esaurimento anticipato delle scorte. Di natura rientra nei Fantastici 11 classici di Carrefour, ciò sta a significare che il consumatore potrà accedere agli sconti solamente nelle 24 ore di validità degli stessi, non in altri momenti della giornata.

Volantino Carrefour: quali sono i prezzi più bassi in assoluto

Il prezzo più interessante ed accattivante del momento, riguarda sicuramente lo smartphone Onda, attualmente in vendita a 9,90 euro, ma solo ed esclusivamente il 29 marzo.

Naturalmente la scheda tecnica parla di un dispositivo che non rientra nei canoni attuali, parliamo infatti di un terminale con display a colori non touchscreen, con fotocamera posteriore VGA e flash LED (da utilizzare come torcia), per finire con l’impossibilità di installare applicazioni di alcun tipo.

L’acquisto è consigliato solo ed esclusivamente agli utenti alla ricerca di un terminale dal basso prezzo, da utilizzare solamente per inviare SMS o chiamare amici e parenti. La batteria non viene indicata, ma molto probabilmente sarà completamente removibile, ed in grado di durare per un buon lasso di tempo (sicuramente di più dei terminali attuali).

Maggiori informazioni, ricordando che la validità della campagna promozionale è fissata solo il 29 marzo, salvo esaurimento anticipato delle scorte disponibili effettivamente in negozio, sono raggiungibili nei punti vendita in Italia.