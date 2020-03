Grandiose notizie per i consumatori che usufruiscono dei servizi di Sky Italia e NOW TV perché entrambi hanno deciso di aggiornare il loro catalogo introducendo l’intera saga de Il trono di Spade. Senza ombra di dubbio è una delle serie televisive più seguite in tutto il mondo e le sue storie fantasy hanno raggiunto un successo più che incredibile.

Il trono di Spade disponibile su Now Tv e Sky Italia: ecco tutti i dettagli

La serie televisiva racconta una grandiosa storia in cui esistono draghi, morti viventi, battaglie violente, agguerrite casate, potere e tanto altro. Ambientato in un continente immaginario, quello di Westeros in cui il centro nevralgico è Approdo del Re. Ci sono diverse famiglie e quelle più potenti e nobili si alleano e si scontrano per il potere, quello di conquistare il Trono di Spade.

La saga di George R. R. Martin è un viaggio lungo composto da otto stagioni per un totale di 73 episodi e per gli appassionati di fantasy questo è il momento giusto per riguardare la serie televisiva oppure iniziarla tramite, come anticipato precedentemente, Sky Italia oppure Now Tv.

Dal 26 Marzo fino al 3 Aprile è disponibile sul canale 111 di Sky che per l’occasione di trasforma in Sky Atlantic Il Trono di Spade. Per otto giorni e per ogni giorno è prevista un’intera stagione della nota serie televisiva.

Per quanto riguarda Now Tv, invece, è possibile trovare tutte le otto stagioni per un lungo periodo a partire dal 26 Marzo. Insomma, un’ottima occasione per distrarsi per qualche ora e passare il tempo in questa quarantena al fine di limitare la diffusione del virus.