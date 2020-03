Carrefour non si ferma più, in questi ultimi giorni del mese di Marzo ha deciso di lanciare una campagna promozionale tra le migliori di sempre, gli utenti si ritrovano ad avere la possibilità di spendere addirittura 9,90 euro per l’acquisto di uno smartphone.

Il volantino Carrefour che andremo a raccontarvi risulta essere accessibile in tutti i punti vendita sparsi per il territorio nazionale, gli acquisti potranno essere completati esclusivamente in negozio, a meno che le scorte non si esauriscano in anticipo. La promozione in oggetto, tuttavia, risulta essere disponibile solo ed esclusivamente nella giornata del 29 marzo, sebbene comunque la campagna sia attiva anche in date completamente differenti.

Volantino Carrefour: la campagna promozionale è davvero ottima

Il dispositivo da non lasciarsi assolutamente sfuggire, ma ovviamente consigliato solo ed esclusivamente a coloro che si ritrovano a cercare uno smartphone dalle discrete prestazioni complessive, è l’Onda in vendita in questo periodo a 9,90 euro.

Solo il 29 marzo l’utente potrà decidere di mettere le mani su un device con display a colori retroilluminato (non touchscreen), una fotocamera VGA con flash LED (è possibile utilizzarlo anche come torcia), passando ovviamente per un processore che non permetterà di installare alcun tipo di applicazioni ed un sistema operativo non Android o iOS. Molto interessante, invece, la possibilità di installare due SIM all’interno del dispositivo stesso.

L’acquisto, rispettando la limitazione imposta dal volantino Carrefour, sarà possibile solo ed esclusivamente nei punti vendita in Italia.