Trony continua ad impressionare gli utenti con una campagna promozionale davvero incredibile, all’interno delle singole pagine sarà difatti possibile trovare una soluzione quasi unica nel suo genere, con annesso un prodotto gratuito per ogni acquisto effettuato.

La campagna promozionale è attiva in determinati punti vendita sul territorio nazionale italiano, ciò sta a significare che l’utente si ritroverà ad essere costretto a recarsi personalmente in negozio per riuscire ad effettuare l’acquisto. Oltre a questo, è inoltre possibile richiedere la rateizzazione senza interessi, in modo da dilazionare il pagamento di quanto dovuto all’azienda a Tasso Zero.

Approfittate anche del nostro canale Telegram ufficiale interamente dedicato alle offerte Amazon ed a tutti i codici sconto gratis.

Volantino Trony: le offerte lasciano a bocca aperta

Il punto centrale del volantino Trony è il “prendi 3 paghi 2”, l’utente si ritrova ad avere la possibilità di ricevere un prodotto completamente gratis, a patto che sia disposto a seguire un iter ben specifico.

Prima di tutto è costretto ad acquistare un grande elettrodomestico o un televisore da almeno 499 euro, oppure in alternativa un piccolo elettrodomestico da 69 euro. Compiuto il primo step, in sequenza potrà scegliere tra due opzioni differenti.

Da un lato l’acquisto di un secondo modello a scelta tra i tantissimi presenti in negozio, ricevendo in cambio uno sconto del 50% sul meno caro della coppia. In alternativa potrà aggiungerne altri 2 (arrivando così ad un totale di 3), ottenendo in cambio uno sconto del 100% sul meno caro, almeno rispetto al trittico di prodotti effettivamente scelti.

Per tutte le informazioni del caso vi rimandiamo direttamente al volantino Trony inserito qui sotto nel dettaglio.