Polestar 2 EV: la produzione inizia in Cina nonostante il Coronavirus

Mentre le fabbriche in Europa e negli Stati Uniti si fermano a causa del Coronavirus, Polestar ha iniziato la produzione della sua Polestar 2 a Luqiao, in Cina. Il primo EV del marchio Volvo viene costruito sulla stessa linea di produzione della Volvo XC40. Ciò accade poiché entrambe le società sono di proprietà della casa automobilistica cinese Geely. I primi veicoli prodotti saranno venduti in Europa, in Cina e poi in Nord America.

Mentre i casi Coronavirus sono aumentati in Europa e negli Stati Uniti, sono in declino in Cina. Inoltre, Polestar ha affermato di aver adottato misure rigorose per prevenirne la diffusione misurando la temperatura dei dipendenti, disinfettando tutto e offrendo mascherine a tutti i lavoratori. Di conseguenza, la società ha dichiarato di aver visto zero casi di COVID-19.

La nuova Polestar 2 è simile alla Model 3 di Tesla, ma non troppo

La Polestar 2 è progettata per competere con la Tesla Model 3, sebbene sia un’auto piuttosto diversa. Le specifiche sono simili però, poiché Polestar 2 offre una batteria da 78 kWh che eroga circa 275 miglia di autonomia tramite il metodo WLTP insieme a un motore da 408 cavalli, 487 lb-ft (le specifiche EPA arriveranno più vicino al lancio negli Stati Uniti). Ha anche un sistema di intrattenimento Android con comandi vocali di Google Assistant, Google Maps e Google Play Store.