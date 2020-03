Finalmente in Italia è disponibile il nuovo servizio di streaming Disney+ (o Disney Plus per comodità) e dunque Netflix avrà un nuovo concorrente molto agguerrito nella lotta per la supremazia nello streaming di film e serie TV.

Similmente alla piattaforma creata da Reed Hastings, Disney+ ha un prezzo molto popolare di 6,99 euro al mese, cifra che viene scontata due volte se si sottoscrive un abbonamento annuale da 69,90 euro. A livello di catalogo il servizio contiene di base:

tutti i classici Disney, le saghe firmate Marvel Studios, Star Wars, e tutte le proposte frutto dell’acquisizione della 20th Century Fox.

Il tutto visibile, ove è possibile, con contenuti in 4K con HDR, mentre l’audio con Dolby Atmos avrà una qualità cristallina. E mentre vi state già chiedendo dove avete messo lo smartphone, sappiate che Disney Plus sarà fruibile comodamente anche da tablet e Smart TV. Con l’entrata del colosso targato Mickey Mouse, anche Apple TV+ e Amazon Prime Video sono avvertite, per quella che si profilerà presto una guerra dello streaming.

Disney+ sfida Netflix: i trucchi per avere l’abbonamento gratis

L’abbonamento base a Disney+ comprende la possibilità di creare fino a sette account differenti e connetterli contemporaneamente fino a quattro dispositivi. Una modalità copiata da Netflix ma più vantaggiosa, visto che l’abbonamento si può dividere in quattro arrivando a pagare meno di 2 euro al mese!

La prova gratuita dura sette giorni e poi l’abbonamento si rinnova in automatico scalando il credito dal metodo di pagamento segnalato dal cliente. Per disattivare l’opzione bisogna dissociare il proprio metodo di pagamento esplicitamente. Tuttavia la durata gratuita può essere in qualche modo estesa fino a non pagare nulla, grazie ad alcune partnership della piattaforma.

Un metodo per estendere il periodo gratis consiste nell’offerta speciale pensata da TIM per i suoi abbonati alla linea fissa, i quali potranno unire Disney Plus e TIMVISION a solo 3 euro al mese con 90 giorni di servizio completamente gratuiti. L’offerta è attivabile fino al 24 maggio 2020.