La primavera iniziata da poche ore prevede già grandi novità per tutti gli utenti di TIM. Il provider italiano, come suo solito, non prevede iniziative relative solo al campo della telefonia, ma cerca di offrire al suo pubblico anche alcuni importanti servizi extra.

TIM e Disney+: arriva l’offerta commerciale per tutti i clienti

Uno degli obiettivi principali di TIM è quello di confermarsi leader anche nel campo dell’intrattenimento televisivo. La compagnia sta investendo sempre più risorse sulla piattaforma TIMvision, divenuta oramai un punto di riferimento importante per tutti coloro che sono appassionati di film e serie tv. Il servizio, nel corso degli anni, si è evoluto ed ora rappresenta un degno avversario di Netflix o Amazon Prime Video.

Durante le precedenti settimane vi abbiamo anticipato un’importante novità relativa a TIMvision. Grazie ad un importante accordo commerciale, tutti i possessori di una TIMvision Box, a partire da oggi 24 Marzo, avranno accesso al servizio Disney+. L’app sarà disponibile sulla piattaforma proprio come altri servizi streaming, tra cui DAZN o NOW Tv.

La notizia inedita delle ultime ore sta nell’offerta commerciale esclusiva che tutti i clienti TIM avranno a loro disposizione per l’attivazione di un ticket Disney+. Anziché pagare il prezzo mensile pieno di 4,99 euro per la visione del servizio, gli abbonati a TIMvision potranno avere libero accesso al servizio al costo di 3 euro al mese. In alternativa, sarà comunque disponibile la promozione base del servizio Disney con un anno di visione per tutti i contenuti al costo unico di 59,99 euro.