L’operatore virtuale Fastweb Mobile sta dando prova di forza in questi giorni tristi del nostro Paese. I clienti che vogliono cambiare offerta possono contare sull’iniziativa dell’operatore virtuale appartenente a Tim. Appoggiandosi al gestore nazionale delle telecomunicazioni, Fastweb Mobile può soddisfare i clienti con l’offerta mobile presente attualmente online sul sito ufficiale dell’operatore telefonico.

Coloro che si recano alla seguente pagina ufficiale, possono aderire all’iniziativa con l’opportunità di ricevere delle agevolazioni soprattutto di natura economica. A differenza di tante altre offerte attualmente disponibili, quest’offerta non solo può essere richiesta in versione online ma è anche attivabile da tutti i clienti che si trovano con qualsiasi operatore.

Fastweb Mobile: ecco l’offerta mobile di questi giorni

Non stiamo parlando come detto di un’offerta ‘operator attack’, cioè attivabile ad hoc per qualche cliente, ma di un’iniziativa espandibile su tutto il territorio nazionale e attivabile da tutti i clienti.

L’offerta contiene dei bundle abbondanti per la tariffa voce e dati ad un prezzo accessibile a tutti i consumatori. A soli 9,95 Euro sono inclusi minuti illimitati verso qualsiasi numero nazionale e 30 giga di traffico dati per la navigazione.

Oltre alla modalità online, i consumatori possono confrontarsi con altri servizi presenti sulla pagina ufficiale: ‘Ti richiamiamo noi’ oppure chiamando il numero 146. Attivando l’offerta in modalità online, i consumatori non devono affrontare nessun costo di attivazione visto che è gratuito, così come l’acquisto della nuova sim. Acquistando la sim online, i clienti la possono ricevere gratuitamente a domicilio.

All’interno dell’offerta sono presenti anche altri servizi gratuiti come ad esempio la segreteria telefonica.