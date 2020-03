Il low cost ho Mobile anche questo mese mantiene invariato il listino offerte rivolto ai nuovi clienti, tra i quali ad avere la meglio sono coloro che effettuano la portabilità del numero da Iliad, Fastweb, CoopVoce e altri operatori virtuali. I clienti in questione possono procedere con l’acquisto di una nuova SIM ho Mobile recandosi in uno dei negozi del gestore o effettuando l’accesso al sito ufficiale per poi attivare l’offerta ho. 5.99€, che permette di ricevere:

Minuti illimitati verso tutti i numeri

SMS illimitati verso tutti i numeri

70 GB di traffico dati in 4G Basic

Passa a ho Mobile: il low cost propone l’offerta ho. 5.99€ ai clienti Iliad e MVNO!

La promozione del low cost di Vodafone dedicata ai clienti Iliad e MVNO permette di ricevere contenuti eccezionali e include nel prezzo anche i seguenti servizi:

il servizio di avviso di chiamata

il servizio di trasferimento di chiamata

la navigazione hotspot

l’sms ho. chiamato

il numero 42121 per il credito residuo

E’ possibile ottenere gratuitamente anche l’app ufficiale ho Mobile e utilizzarla per trasferire il numero dal precedente gestore dopo aver acquistato la nuova SIM; monitorare i consumi effettuati e lo stato della promozione; richiedere l’eventuale rinnovo anticipato della tariffa, in caso di esaurimento dei Giga mensili e ricaricare la SIM.

Le spese previste per i clienti Iliad e MVNO sono davvero irrisorie. Il costo di attivazione ammonta a soli 6,99 euro, invece il costo previsto per il rinnovo della tariffa è di soli 5,99 euro al mese. Non sono previsti costi extra né spese impreviste.