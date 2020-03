Il social network Facebook ha da poco introdotto la nuova interfaccia utente sul desktop, che rende più coerente l’esperienza d’utilizzo della piattaforma tra computer e dispositivi mobili.

Con un giorno di ritardo rispetto alla fine del termine annunciato, ovvero prima dell’inizio della primavera, la piattaforma ha iniziato l’attività di roll out del nuovo design per la versione desktop. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Facebook ha finalmente lanciato il tema scuro anche per la versione desktop

La nuova interfaccia utente è molto simile a quella che la società di Menlo Park ha lanciato l’anno precedente sui dispositivi mobile e include anche il tanto atteso tema scuro, conosciuto anche come Dark Mode. L’interfaccia in questione è già accessibile via browser per la maggior parte degli utenti, anche se l’attivazione è manuale e non ancora disponibile su tutti i web-client.

Il colosso ha mostrato per la prima volta l’anno scorso le modifiche nel design della propria piattaforma, con la nuova UI che è arrivata prima su iOS, nel maggio 2019. A gennaio è stato invece mostrato il design previsto per il web, non molto diverso in realtà, con anche una modalità scura. La piattaforma a quel tempo ha dichiarato che sarebbe arrivato prima della primavera. Anche se con un giorno di ritardo, possiamo ora annunciare che è finalmente accessibile da tutti.

La piattaforma ha anche fatto sapere che il “facebook.com, nuovo e più semplice” verrà lanciato “a tutti nei prossimi mesi. Siamo certi che l’interfaccia nuova “e più semplice” scontenterà molti utenti desktop dal momento che racchiude molti elementi tipici delle interfacce mobile (non comodissime con mouse e tastiera): tanto spazio fra un elemento e l’altro, moltissimo spazio rimasto non usato all’interno delle schermate e stile più giocoso sono elementi sin da subito evidenti nel nuovo stile”.

Per attivare la nuova interfaccia cliccare sulla freccetta rivolta verso il basso, in alto a destra della schermata principale di Facebook, e poi selezionare Passa al Nuovo Facebook. Per attivare invece la modalità scura Bisogna prima attivare la nuova interfaccia web, e poi cliccare sulla freccetta rivolta verso il basso, in alto a destra della schermata principale di Facebook, selezionando invece Modalità Scura.