L’operatore Vodafone Italia ha deciso di cambiare la propria promozione online dedicata alle offerte di rete fissa denominata Internet Unlimited proposta ora ad un prezzo di soli 25.90 euro al mese senza costi di attivazione.

Con questa promozione avrete anche incluse chiamate illimitate ed il modem con Vodafone Ready scontato incluso nel prezzo finale. Scopriamo insieme tutti i dettagli dell’offerta.

Vodafone Internet Unlimited a soli 25.90 euro al mese con attivazione gratuita

Dopo aver proposto fino al 18 marzo 2020 per le attivazioni in Fibra FTTH e FTTC al costo di 24.90 euro, ora l’operatore rosso di rete fissa propone la stessa offerta, valida per tutte le tecnologie, al prezzo di 25.90 euro al mese con attivazione gratuita. Se si attiva l’offerta Internet Unlimited online fino al 25 marzo 2020, salvo proroghe, si avrà un costo mensile di 25.90 euro al mese con chiamate illimitate e Vodafone Ready senza costi aggiuntivi, scontato del 50%.

Internet Unlimited comprende di base Internet illimitato in ADSL, Misto Rame Fibra FTTC o Fibra FFTH fino a 1 Gbps e chiamate illimitate verso tutti i numeri mobili e fissi nazionali. Inoltre è anche compresa una SIM dati Vodafone che prevede 30 GB in 4G al mese. Sul sito ufficiale dell’operatore viene ora pubblicizzata la promozione “Instant Activation”, inclusa grazie a Vodafone Ready, che prevede 15 GB in 4G al giorno sulla SIM dati che viene spedita al proprio domicilio insieme al modem.

Attivandola online sono incluse nel prezzo anche le chiamate illimitate nazionali, senza quindi pagare il costo dell’add on, che normalmente avrebbe un prezzo di 5 euro al mese in più. Il servizio Ready in questo caso ha un costo promozionale di 3 euro in più al mese invece di 6 euro, che permette di ricevere il modem e la relativa assistenza. Per maggiori dettagli, andate a visitare il sito ufficiale dell’operatore.