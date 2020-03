L’operatore Vodafone Italia ha nuovamente deciso di proporre, per qualche giorno, un nuovo prezzo per la promozione online dell’offerta di rete fissa denominata Internet Unlimited Fibra.

Tutti gli utenti che sottoscriveranno l’offerta appena menzionata online, fino all’11 marzo 2020, salvo proroghe, avrà un costo mensile di solo 24.90 euro, che comprende tutto senza costi aggiuntivi. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Vodafone: nuovo prezzo online per la Internet Unlimited Fibra con tutto incluso

La promozione in questione prevede minuti illimitati verso tutti i numeri mobili e fissi nazionali ed il modem con il servizio Vodafone Ready incluso nel prezzo finale, che ripeto è di 24.90 euro al mese. La promozione sembra essere valida solamente per le tecnologie Fibra FTTH e Misto Rame FFTC, dato che viene specificato che se si attiva in ADSL, con le stesse caratteristiche, il costo sarà invece di 26.90 euro al mese, due euro in più.

Oltre a comprendere le chiamate illimitate, la promozione include anche internet illimitato in Misto Rame FTTC o Fibra FTTH fino a 1 Gb/s e una SIM dati Vodafone che prevede, 30 GB di traffico internet sotto rete 4G al mese. Online sono incluse nel prezzo finale anche le chiamate illimitate nazionali, senza pagare quindi il costo dell’add-on, che normalmente costerebbe 5 euro in più al mese.

Il prezzo finale è di 24.90 euro al mese per i primi 48 mesi, che comprende anche il servizio opzionale Vodafone Ready, che ha un costo di 6 euro in più al mese e permette di ricevere modem Vodafone e la relativa assistenza. Il costo della promo online, in realtà, è composto da un canone di 18.90 euro al mese più 6 euro del servizio Ready. Per maggiori informazioni, visitate il sito ufficiale dell’operatore.