Riverdale: nonostante la morte di Luke Perry (col nome di Fred Andrews nella serie), uno dei mistery teen drama non si ferma. Dopo la fama delle prime tre stagioni, e della quarta ad oggi in onda negli USA, la serie è stata ufficialmente rinnovata per una quinta stagione.

KJ Apa, Lili Reinheart, Cole Sprouse, Camila Mendes e Madelaine Petsch e i loro personaggi affronteranno la fine del liceo, per poi intraprendere una nuova strada..

La serie continuerà ad ispirarsi ai personaggi della Archie Comics.

RIVERDALE 5: quando arriva?

Non sappiamo ancora quando uscirà la quinta stagione di Riverdale, ma di certo bisognerà aspettare ancora un pò. E’ infatti programmata per la stagione 2020/2021 sul canale The CW, dunque probabilmente ci vorrà del tempo prima del suo arrivo su Netflix Italia.

RIVERDALE 5: di cosa parla la trama?

Essendo ancora “in preparazione” non sappiamo molto a riguardo. I protagonisti, Archie, Veronica, Judhead, Betty e Cheryl finiranno probabilmente il liceo, e dovranno iniziare un nuovo capitolo chiamato vita.

RIVERDALE 5: da chi è composto il cast?

Il cast dopo la scomparsa di Luke Perry sarà privato del personaggio di Fred Andrews (la sua morte nella serie verrà omaggiata con una puntata interamente dedicata al celebre attore). Torneranno però KJ Apa interpretata da Archie Andrews, Cole Sprouse che sarà Jughead Jones e Lili Reinhart reciterà la parte di Betty Cooper. Camila Mendes sarà invece interpretata da Veronica Lodge, Madelaine Petsch espressa da Cheryl Blossom. Toni Topaz nei panni di Vanessa Morgan, Alice Cooper nel ruolo di Madchen Amick, Hiram Lodge nelle vesti di Mark Consuelos, Molly Rinwald sarà Mary Andrews, Casey Cott invece verrà interpreterà da Kevin Keller e per finire, Charles Melton da Reggie Mantle.